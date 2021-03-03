مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

قال جان ماري بيتي بيتي، حاكم مقاطعة كوانجو، اليوم الأربعاء، إن مرضا غير معروف شبيه بالإنفلونزا تسبب في مقتل 15 شخصًا، معظمهم من كبار السن، الذين تترواح أعمارهم بين الـ 60 و الـ 80 عاما، من أصل 180 حالة تم تسجيلها بالفعل في إقليم كاسونجولوندا، في مقاطعة كوانجو منذ نهاية يناير الماضي.

وأضاف المسئول الكونغولي، بحسب الأذاعة المحلية، أن المريض يشعر في البداية بالصداع قبل أن ينتقل الألم إلى كل أجزاء الجسم ثم الحمى وينتهي الأمر بحدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي قبل الوفاة.

وأوضح ديدييه تشيكيسا، أن أعراض هذا المرض المجهول تتشابه إلى حد كبير مع تلك الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى آخر حالة وفاة تم تسجيلها تعود إلى منتصف شهر فبراير الماضي وأن غالبية ضحاياه هم من كبار السن.

وأضاف أن اختبارات كورونا التي أجراها وفد وزارة الصحة القادم من العاصمة كينشاسا، على بعض المرضى كانت سلبية مشيرا إلى أنه سيتم إرسال العينات الأخرى إلى المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية من أجل تحديد المرض وأسبابه.

يذكر أنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وحمى الشيكونغونيا في هذة المدينة الحدودية مع أنجولا، التي تبعد 250 كم جنوب شرق كينشاسا ويصعب الحصول فيها على الرعاية الطبية بسبب ارتفاع تكلفتها بالنسبة لمستوى معيشة السكان. ويقدر عدد السكان بأكثر من 1.5 مليون نسمة، معظمهم من المزارعين ذوي الدخل المنخفض جدا.