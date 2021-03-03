الفلبين تسجل المزيد من حالات الإصابة بالسلالة البريطانية لكورونا

سجلت الفلبين 30 حالة إصابة جديدة بسلالة "بي.117" أو ما تسمى بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، إلى جانب الست حالات الأولى لسلالة "بي.1351" الجنوب إفريقية، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" اليوم الأربعاء.



والحالات الجديدة جزء من مجموعة ثامنة من 350 عينة، تم ترتيبها بالتسلسل من قبل مركز الجينوم الفلبيني الأسبوع الماضي.



وسلالة "بي.1351"، التي تردد أنها ذات قابلية أعلى للانتقال ولديها تأثير محتمل على فعالية اللقاح، تم رصدها في ثلاث حالات محلية في باساي سيتي، وهما اثنان من الفلبينيين العائدين من الإمارات وقطر وهناك شخص لم يتم التحقق منه.



واثنتان من الحالات في باساي سيتي نشطتان ويتم التعامل معهما من قبل المدينة والثالثة، وهي لرجل -40 عاما- تم تعافيه.