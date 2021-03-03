قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تقدم 42 خدمة عبر تطبيق موجود على الهاتف المحمول، لتحقيق الخدمات للمواطنين بصورة سهلة.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم متابعة إجراء الخدمات من خلال الهاتف المحمول، إضافة إلى إتاحة الدفع عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن المواطن يتلقى الخدمة دون الالتقاء بموظف عامل بالحي أو التردد على الخزنة.

وذكر محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بثت فيديو توضيحي على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، موضحًا أن هذه المنظومة سهلة وبسيطة وغير معقدة، قائلا: «معدش فيه طوابير، كلها انتهت».