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ملصق مذاق هندي على لحوم البقر يثير جدلا في بريطانيا

البقر - ارشيفية
البقر - ارشيفية
لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:52 م
اعتذر متجر (ألدي) الألماني بعد وضع ملصقات مكتوب عليها "مذاق هندي" على منتجات لحوم البقر في المتاجر البريطانية، وهي خطوة يبدو أنها لا تكترث بتقديس معظم الهنود للبقر.

وتم نشر صورة عبر موقع تويتر أظهرت منتجا لمتجر ألدي يسمى "مانجو ماسالا بيف ستيكس".

ويظهر ملصق على العبوة مكتوب عليه "مذاق هندي".

ونشر الصورة حساب "بريتيش إنديانز فويس"، الذي كتب في تعليق على الصورة: "لحم البقر لا يمكن أن يكون (مذاق هندي)، الهنود البريطانيون والهندوس البريطانيون يطالبون باعتذار وسحب
فوري لكلمات (مذاق هندي) من منتج شرائح اللحم في مناجر ألدي بالمملكة المتحدة".

وأضاف الحساب في تغريدة: "وتحظر 20 ولاية من بين 29 ولاية هندية، ذبح الأبقار لأن البقرة حيوان مقدس".

ورد أشخاص آخرون بالقول إن الكثير من الأشخاص الآخرين يأكلون منتجات لحوم البقر في الهند، لذلك كان الملصق إضافة مناسبة.

وقال متحدث باسم (ألدي) لـ(د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "نعتذر عن أي إساءة سببها خطأ التغليف هذا. لن نستخدم هذه الملصقات على منتجات لحوم البقر في المستقبل".

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