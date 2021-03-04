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قطع مؤتمر ميركل والولايات الخاص بكورونا بعد خلاف بين المجتمعين

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:55 م

قُطِع المؤتمر الافتراضي الذي عقدته المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات لبحث تطورات وباء كورونا اليوم الأربعاء بعد أكثر من ست ساعات على بدايته.

وأفادت معلومات وردت إلى (د.ب.أ) من العديد من المشاركين في المؤتمر بأن قطع المفاوضات جاء بعد " تعثر" النقاش حول قيمة معدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة اللازم لإجراء مزيد من التخفيف لقيود كورونا.

وتردد أن ميركل بعثت قبل قطع الجلسة للاستراحة بإشارة مفادها بأنها مستعدة للسماح بتخفيف القيود لقطاع التجارة مع وصول المعدل إلى 50 حالة، وذلك بعد أن كانت ميركل تعلن حتى وقت سابق أنها تشترط وصول المعدل إلى 35 حالة للبدء في تخفيف القيود.

وبحسب المعلومات الواردة لـ(د.ب.أ)، فإنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في هذا الموضوع بين الولايات.

وتردد أيضا أنه سيتم عقد جلسة على نطاق أصغر للبحث عن حل وسط يمكن لكل الأطراف تطبيقه، ولا يزال من غير الواضح بعد مدة قطع المفاوضات.

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