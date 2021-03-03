 الشرطة السويدية تحقق في هجوم طعن تشتبه في أنه هجوم إرهابي - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مارس 2021 9:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

الشرطة السويدية تحقق في هجوم طعن تشتبه في أنه هجوم إرهابي

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:09 م

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنها تحقق في هجوم طعن في جنوب السويد وتشتبه في أنه هجوم إرهابي.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنها أطلقت النار على شاب وألقت القبض عليه بعد أن طعن على ما يبدو عدة أشخاص في وسط فيتلاندا، وهي بلدية صغيرة جنوبي السويد.

وذكرت الشرطة في البداية أنها تحقق في الواقعة باعتبارها شروع في القتل.

وتردد أن ثمانية أشخاص أصيبوا في الهجوم.

ولم تذكر الشرطة نوع السلاح المستخدم أو مدى خطورة إصاباتهم.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك