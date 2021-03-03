وزير الخزانة البريطاني يتحدث أمام البرلمان اليوم عن حماية الشعب والشركات

يلقي وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، خطابا أمام نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، يكشف فيه عن حالة الاقتصاد.

ومن المنتظر أن يعلن الوزير اليوم أنه سوف "يبذل قصارى جهده" لحماية البريطانيين، والشركات البريطانية، خلال أزمة جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يستخدم سوناك خطابه السنوي بشأن الميزانية ليبلغ البرلمان البريطاني أنه سوف يمدد برنامج مدفوعات الرواتب الحكومي الجديد خلال الجائحة، حتى سبتمبر المقبل، وتوفير تمويل بقيمة 410 ملايين جنيه إسترليني "573 مليون دولار" لدعم قطاع الثقافة المتضرر بشدة في بريطانيا.

ومن المجالات الأخرى التي سيتناولها الوزير الضرائب، وتوفير مزيد من التمويل لمجالات الصحة، والشركات والرياضة.

ومن المتوقع أن يقول "سوناك" في تصريحاته: "أولا سوف نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب البريطاني والشركات خلال تلك الأزمة".

وأيضا: "ثانيا بمجرد أن نكون على مسار التعافي، سوف نحتاج لبدء إصلاح المالية العامة، وأريد أن أكون صادقا اليوم بشأن خططنا للقيام بهذا، وثالثا، ومن خلال ميزانية اليوم، نبدأ مهمة بناء اقتصادنا المستقبلي".