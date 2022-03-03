تقرير سنغالي يكشف الموعد المحتمل لإقامة حفل الأفضل في إفريقيا 2021

كشف تقرير صحفي، عن الموعد المحتمل لـ إقامة حفل جوائز أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن العام الماضي 2021 والتي لم تقام في شهر يناير كما هو معتاد بسبب كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وكانت النسخة الأخيرة لعام 2019 قد أقيمت في يناير 2020 وفاز بها جناح ليفربول ومنتخب السنغال، ساديو ماني، في حفل أقيم في مدينة "الغردقة" وتم إلغاء نسخة 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب شبكة قنوات "RTS" السنغالية، هناك تفكير من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإقامة الحفل قبل 31 مارس الجاري".

وأفادت الشبكة، أن سبب التأخير الحالي في إعلان الموعد هو أن كاف لم يعثر بعد على مدينة لاستضافة الحفل، ولا يريد باتريس موتسيبي (رئيس الاتحاد الإفريقي) إقامتها بشكل افتراضي، لكنها ستقام من خلال مصدر موثوق داخل الكاف.