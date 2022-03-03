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الحرس الوطني الأوكراني: الوضع في مدينة ماريوبول صعب

سارة أحمد:
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 5:04 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 5:04 م

قال متحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا "لا يزال صعبا"، مشددًا على أن الجيش "لن يستسلم".

وأضاف المتحدث لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "يواصل جنود الحرس الوطني الأوكراني، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، الدفاع عن المدينة".

وتابع: "لن يتخلى الجيش الأوكراني عن المدينة وسيضرب الغزاة".

وتابع المتحدث: "دأبت القوات الروسية على قصف المدينة باستمرار، بهدف تدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية في المدينة"، مؤكدا أن القوات الروسية تقصف المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال.

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