وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان النسخة الرابعة من معرض الكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، معرض قنا للكتاب في نسخته الرابعة، بنادي فتيات قنا والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتمحور المعرض حول شخصية الكاتب والاديب الراحل أمل دنقل، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا.

وأشارت إيناس عبدالدايم إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنمية صعيد مصر في جميع المجالات الخدمية والثقافية والتنموية في إطار نشر العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن.

كما تفقدت عبدالدايم أقسام المعرض، وأشادت بتنوع الإصدارات والمطبوعات المعروضة لمختلف الثقافات والعلوم والآداب في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية والعلوم الاجتماعية، من أجل إثراء الحياة الثقافية على ارض محافظة قنا.

من جانبه، أوضح محافظ قنا أن معرض الكتاب لهذا العام، يضم مئات العناوين من أمهات الكتب إلى جانب مختلف السلاسل المعرفية ومطبوعات النشر الإقليمى من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار المعارف والهيئة العامة للكتاب.

ومن المنتظر عقد 33 ندوة ثقافية وفكرية تتناول العديد من القضايا الهامة والمحورية بجانب معرضا للفنون التشكيلية للمواهب الفنية الشابة وفناني المحافظة، فضلا عن إقامة الامسيات الشعرية والادبية والقصصية وكذلك العروض الفنية لفرق قصر ثقافة قنا.

وأضاف الداودي أن القراءة تعد من أهم وأمتع الأشياء التي يقوم بها الإنسان، نظرا لانها كنز كبير تسهم في تفتح العقول والأفاق وتجعل الإنسان واعي ومثقف.

كما أن القراءة تعطي الإنسان قدر كبير من السعادة والرضى النفسي والعقلي والبدني فالكتاب هو صديق الانسان في كل وقت، وقديماً كان الكتاب هو المصدر الوحيد للثقافة، ومصدر الحصول على المعلومات.