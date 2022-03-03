ندوة للتعريف بمبادرة سلامتك تهمنا والعنف ضد المرأة بمجلس مدينة المنيا

أكد الدكتور محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة الندوات واللقاءات الإرشادية لرفع الوعى لدى العاملين بالتنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا.



جاء ذلك بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ومديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تم تنفيذ ندوه للتعريف بمبادرة "سلامتك تهمنا"، والخدمات المقدمة من قبل المجلس القومي للمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة الطلاق.



وأكد رئيس المركز، أن الهدف هو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت القطاع الحكومي والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 الصادر من المحافظ بالتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العاملين والحفاظ على الممتلكات.



وتناولت الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، شرح موضوعات المبادرة واشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل ، الإجراءات الاحترازية.



كما تم مناقشة مخاطر بيئة العمل وأنواع المخاطر من: "فيزيائية _ ميكانيكية _ كيميائية _ بيولوجية _ الحريق _ نفسية واجتماعية _ سلبية"، وقانون العمل 12 لسنة 2003 قرار رقم 126 لسنه 2003 بشأن احصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة.



وتحدث الدكتور شنطوري إمام، مدير إدارة تنظيم الأسرة سابقا، عضو المجلس القومي للمرأة عن أرقام الخط الساخن ومقر المجلس والخدمات التي يقدمها المجلس وهي استخراج بطاقات الرقم القومي، حملات طرق الأبواب وتوعية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة وخدمات مكتب الشكاوى والحديث عن مركز التدريب الموجود بالمجلس ودورات التفصيل والأشغال اليدوية، وتوفير فرص عمل في مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية.



كما أكد أن هناك خط ساخن خاص بالمجلس لاستقبال الشكاوي وهو 15115، بالإضافة إلى الرقم الأرضي ٠٨٦٢٣٧٥٦١.



وتحدثت الداعية الإسلامية الدكتورة آمال، عن العنف الأسري وارتفاع نسب الطلاق، تناولت الندوة مفهوم العنف آفة العصر وأثاره السلبية على الأسر والمجتمعات، وأنه مخالف لجميع الشرائع السماوية وخاصة الإسلامية، حيث ورد ذكر الرحمة والرفق واللين في كتاب الله تعالى ولكن لم يرد العنف وكذلك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم الخير كن حرم الرفق"، ومع التحذير من العنف الأسري الذي يهدد كيان الأسر والمجتمع وتعرضه لخطر الطلاق وهدم الأسر وما يترتب عليه من قصور في التربية وتأثير ذلك على الأبناء والبنات.



وأكدت أن العنف الأسري يهدد كيان الأمم ويهدم المجتمعات ويقضي على التنمية حينما تصبح الأسرة مفككة ننشغل بإصلاحات أكثر من بنائها.