البنتاجون: لا نعتقد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنّ بلاده لا تعتقد أن روسيا ستستقدم أي قوات إضافية لتعزيز عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزير الأمريكي قوله: "نحن لا نلاحظ ذلك.. لم نر أي دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بالحاجة إلى تعزيزات إضافية".

وأضاف: "الولايات المتحدة ليست على علم بأي استعدادات من جانب روسيا لنشر قوات على الحدود مع دول الناتو في منطقة البلطيق وكالينينغراد".

وتابع: "لا ترى الولايات المتحدة مؤشرات على أن القوات المسلحة البيلاروسية تستعد للمشاركة في العملية الروسية في أوكرانيا".

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.