عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتحجب الرؤية على الطرق

تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، لعاصفة ترابية ورياح نشطة تسببت في حجب الرؤية الأفقية عن الطرق الصحراوية والسريعة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية بالمدن والأحياء؛ وذلك تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب بعض محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

ولفت إلى جاهزية القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كل الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها، وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية.