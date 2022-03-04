عميد معهد الفلك يكشف معلومات عن الحطام الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال ساعات

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد معهد الفلك، معلومات عن الحطام الفضائى المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات القادمة، موضحا أنه تم إطلاق صارخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس منذ فبراير 2015 وكانت المهمة الأساسية وضع مرصد المناخ الفضائى DOSCOVR mission فى الفضاء وبعد نجاح المهمة تم وضع المرحلة الثانية من الصاروخ فى مدار الهروب من الأرض ومن وقتها والصاروخ يدور بشكل عشوائى ما بين مدار القمر والأرض تحت تأثير قوى الاقلاقات المختلفة.

وأضاف خلال بث مباشر عبر زوم، أنه تم رصد الصاروخ أكثر من مرة وتم تصنيفه على أنه كويكب تحت اسم WE0913 ومع مرور الوقت وتحليل البيانات من الأرصاد المأخوذة على فترات متباينة تأكد الباحثون من أنه حطام فضائى وليس كويكبا.

وأوضح أنه فى 5 يناير 2022 اقترب الصاروخ من القمر مما سهل فرصة رصده بعد ذلك ومن خلال الحسابات المدارية للارصاد المأخوذة أعلن مشروع projectpluto والمهتم بعمل الحسابات المدارية للأجسام القريبة من الأرض أنه طبقا للحسابات سوف يصطدم الصاروخ بالقمر فى 4 مارس 2022 علما بأن هذا التصادم لم يكن مخطط له.

وأشار إلى أنه هناك مسار حسابى للجسم من 1 يناير 2022 وحتى 4 مارس 2022 وكذلك المكان المتوقع لسقوطه على الوجه المظلم للقمر والذى سيكون بسرعة 9300كم، ساعة عند خط عرض 5.18 شمال وخط طول 233.55 شرقا وذلك في حوالى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش.