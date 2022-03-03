بوتين لماكرون: نعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد التشكيلات القومية لحماية دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية، خلال العملية الخاصة لحماية دونباس.

وشدد الرئيس الروسي، خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي وفق بيان صادر عن الكرملين اليوم الخميس، على أن مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، مؤكدا أن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في موقف بلاده التفاوضي.

وقال بوتين، إن القوات الروسية تبذل كل ما في وسعها خلال العملية الخاصة للحفاظ على حياة المدنيين، داعيا نظيره الفرنسي إلى الانضمام لجهود ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين الأجانب من أراضي أوكرانيا.

وأشار بيان الكرملين إلى أن ماكرون تعهد بالعمل مع كييف بشأن الطلاب الهنود المحتجزين كرهائن في مدينة خاركيف.