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ضبط أسلحة نارية وذخائر ومخدرات بحوزة 3 مجرمين في كفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 4:31 م

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ، من ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بكفر الشيخ.

حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول، بحوزته (فرد محلى وطلقة من ذات العيار، كمية من البانجو، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وشخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق، بحوزته (بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار، كمية من الحشيش)، وعاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فوه، بحوزته (فرد محلى وطلقة لذات العيار، كمية من الحشيش والهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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