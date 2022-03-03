نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إن استراتيجية روسيا في أوكرانيا بصدد التحول نحو إفناء بطيء للجيش الأوكراني.

وحذّر المسؤولون من إمكانية تركيز روسيا على قصف دموي للمدن مع تحول الصراع إلى حرب استنزاف.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فقد خسرت روسيا ما بين 3 إلى 5% من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها، فيما خسرت أوكرانيا نحو 10٪ من قدراتها العسكرية.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.