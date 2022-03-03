نائبة وزير خارجية أوكرانيا: نحن على قيد الحياة لكننا لسنا بأمان

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إن صفارات الإنذار تدوي باستمرار في أوكرانيا؛ بسبب القصف الروسي، معقبة: «نحن على قيد الحياة لكننا لسنا بأمان».

وأضافت خلال كلمة، ضمن جلسة حقوق الإنسان حول أوكرانيا، مساء الخميس: «نجتمع اليوم للتصدي للخطر على حقوق الإنسان كمبادئ؛ ليس بسبب خرق قواعد القانون الدولي الرئيسية، وإنما بسبب الخرق من قبل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومن أكبر القوى العالمية ودولة نووية تريد أن تبدي قوتها».

وأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أدخل بلاده إلى جحيم من الجرائم ضد أوكرانيا، منوهة إلى أن غزو موسكو لأوكرانيا دخل في أسبوعه الثاني.

وتابعت: «نرى الموت يوميا والدمار، القذائف تضربنا في منتصف الليل، ونرى اعتقالا للروسيين بالمئات لأنهم تجرأوا بالقول لا للحرب، وشعب أوكرانيا بالملايين يقاوم أحيانًا بأيدٍ فارغة في مواجهة الدبابات، آلاف الأوكرانيين خرجوا كدرع بشري لحماية مفاعل نووي في أوكرانيا، هذا يحدث عام 2022، أمام أعينكم وعلى بابكم».