ثقافة المنيا تناقش التنمر والتحرش الإلكتروني بين طالبات المرحلة الثانوية

قال خالد إسماعيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بالمنيا، إن ثقافة المنيا تناقش العديد من القضايا المهتمة بالحفاظ على المرأة، مثل التنمر والتحرش الإلكتروني.

وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة تثقيفية بعنوان "التنمر والتحرش الإلكتروني"، بمدرسة ديرمواس الثانوية التجارية، حاضرها الدكتور عامر شلبي.

وتناول المحاضر، الحديث عن وسائل الاتصال والتطورات التي لحقت بها وآثارها الإيجابية والسلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما تناول مفهوم التنمر والتحرش والفارق بين المباشر منها وغير المباشر وبين صور التنمر التي تتم من خلال وسائل التواصل والتكنولوجيا سواء كان يمارسه أفراد أو جماعات.

كما تناول دور الفرد والاسرة والمدرسة والمجتمع ودور العبادة في مواجهة هذا السلوك المنحرف الدال على شخصية غير سوية وغير متزنة نفسيا واجتماعيا.

وأوضح ما يجب أن يلتزم به من يتعرض للتنمر والتحرش الالكتروني من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية لردع من يرتكب هذا الأمر وأن القانون وضع من العقوبات التي تجرم ذلك.