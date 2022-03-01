الشيشان ترسل مواد بناء إلى سكان دونباس

أعلنت الخدمة الصحفية للفرع الإقليمي لحزب "روسيا الموحدة"، أنّ جمهورية الشيشان سترسل مواد بناء إلى سكان دونباس، كما يقدم الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم أحمد حادجي قديروف، المساعدة في جمع البضائع.

وذكرت الخدمة الصحفية لزعيم الحزب في الشيشان، عدلان دينايف، بحسب وكالة سبوتنيك: "في الأساس، المساعدات عبارة عن ألواح خشبية، وبعض المواد المتعلقة بالبناء، والمساعدة في جمع البضائع يقدمها الصندوق العام الإقليمي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف".

تجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تنظيم حملة لجمع التبرعات الخيرية، شارك فيها أعضاء من حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، والبرلمان الشيشاني، والهيئات التمثيلية للحكومة المحلية، وكذلك أعضاء المجلس السياسي الإقليمي واللجنة التنفيذية الإقليمية للحزب.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.