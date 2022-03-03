تقارير: مسؤولون أمريكيون حثوا إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العملية الروسية في أوكرانيا

حثّ مسؤولون أمريكيون، إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر وضوحا من العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

ونقل موقع "أكسيوز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ذلك جرى بشكل سري، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتفهم "مصالح إسرائيل المتعلقة بروسيا في سوريا".

وأضاف أنه بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق أوكرانيا "حث مسؤولون أمريكيون إسرائيل على اتخاذ موقف واضح وأن تصبح في الجانب الصحيح من القضية".

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.