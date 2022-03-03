سهم أرامكو يسجل أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي اليوم الخميس، أعلى سعر منذ الإدراج.

ويتداول سهم الشركة عند 45 ريالا على ارتفاع بنسبة 4%، وسط تداولات بلغت نحو 14 مليون سهم، حتى الآن.

وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لشركة "أرامكو" إلى نحو 9 تريليونات ريال، بما يعادل 4ر2 تريليون دولار وفقا لموقع "ارقام" السعودي المتخصص في نشر اخبار سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 119 دولارا للبرميل، إذ يواصل المشترون تجنب النفط الروسي بعد غزوها لأوكرانيا، كما أن "أوبك+" تواصل العمل بنفس سياستها المتعلقة بالإنتاج رغم الزيادة الحادة للأسعار.