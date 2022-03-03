دار أوبرا برلين تقيم حفلا لصالح أوكرانيا

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تعتزم دار أوبرا برلين إقامة "حفل من أجل السلام" لدعم الشعب الأوكراني بالمساعدات الإنسانية.

وأعلنت الدار، أن عائدات الحفل الموسيقي الذي سيقام الأحد القادم، ستذهب إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني، من أجل أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر الحفل كل من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن المنظمتين تعتزمان تقديم تبرعات.

كما سيتم بث الحفل على التليفزيون الألماني، مع دعوات لتقديم تبرعات.

وأكدت الدار أن إدارتها وموظفيها يشعرون ببالغ القلق إزاء "الحرب التي تشنها الحكومة الروسية ضد أوكرانيا".