ولاية أستراليا الغربية ترفع قيود كورونا المفروضة مع بقية البلاد

رفعت ولاية أستراليا الغربية اليوم الخميس القيود المفروضة مع بقية البلاد بعد نحو عامين من انتشار جائحة كورونا.

وقال رئيس وزراء الولاية مارك ماكجوان لدى إعلانه إعادة الافتتاح في شباط/فبراير إنه بالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراءات صحية جديدة، بما فيها متطلبات ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة في الولاية لمواجهة الانتشار الأكبر المتوقع أن يحدث للفيروس بالسفر بدون حجر صحي.

وسيحتاج المسافرون إلى التطعيم الكامل لدخول الولاية. كما سيتعين عليهم الخضوع لاختبار سريع في غضون 12 ساعة عند وصولهم وإبلاغ السلطات بأي نتيجة إيجابية، على الرغم من أنه ستتم مراجعة الإجراء بعد أسبوعين.

وسيظل الأستراليون العائدون غير المطعمين مطالبين بالخضوع للحجر الصحي بالفنادق.

وكان من المقرر في الأصل أن تزيل أستراليا الغربية القيود المفروضة على السفر في 5 شباط/فبراير لكن ماكجوان أرجأ إعادة فتح حدود الولاية بسبب ظهور متحور أوميكرون القابل للانتقال إلى حد كبير.

واتخذت الولاية تدابير حدودية مشددة لعدة أشهر عقب تفشي الفيروس في مناطق أخرى.