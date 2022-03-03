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بريطانيا: عدد قتلى القوات الروسية في أوكرانيا أعلى بكثير مما أعلنته موسكو

د ب أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 10:07 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 10:07 ص

أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن عدد قتلى القوات الروسية في أوكرانيا أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية أمس.

وجاء في التقييم: "اضطرت وزارة الدفاع الروسية لإعلان مقتل 498 جنديا روسيا وإصابة 1597 في (حرب بوتين)، ومن شبه المؤكد أن العدد الفعلي للقتلى والمصابين أعلى بكثير، وسيستمر في الارتفاع".

وأضاف أن "الجزء الرئيسي لقافلة الدبابات الروسية الضخمة التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف لا يزال يبعد بأكثر من 30 كيلومترا عن مركز المدينة"، مشيرا إلى أن المقاومة الأوكرانية القوية والأعطال الفنية ربما هي التي تبطئ التقدم.


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