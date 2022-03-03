قال وزير الطيران المدني محمد منار إن العاصمة الإدارية الجديدة أهم مشروع قومي للدولة المصرية، وتتماشى مع استراتيجية الدول لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مستقبل مصر الجديدة وإحدى ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة، والتي تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال تفقد، وزير الطيران، اليوم الخميس، مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع ضمن المجمع الوزاري بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الأعمال النهائية لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة، يرافقه نائب وزير الطيران الطيار منتصر مناع، ومساعد الوزير للموارد البشرية سيد عبدالله، والوكيل الدائم لوزارة الطيران أماني متولي.

وأوضح وزير الطيران أن الانتقال إلى الحي الحكومي الجديد يهدف إلى خلق نظام جديد للعمل يواكب تطورات المستقبل وبخاصة في مجال التحول الرقمي، والذي يهدف إلى دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج، وذلك في إطار استراتيجية الدول في الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.

وتفقد الوزير جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبني، بالإضافة إلى منافذ دخول وخروج العاملين؛ تمهيداً لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.