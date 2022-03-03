مسؤولة أممية تدعو إلى التعامل مع حركة طالبان بحكم الأمر الواقع

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، والمعروفة باسم يوناما ديبورا ليونز، دول العالم إلى التعامل مع حركة طالبان بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه حان الوقت للدول المعنية لتعميق مشاركتها مع السلطات الجديدة في كابول واتخاذ إجراءات لمنع الانهيار اقتصادي الوشيك في أفغانستان.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية، أن 6 أشهر من التردد، عمِلت على تآكل أنظمة المواجهة الاجتماعية والاقتصادية الحيوية

وتدفع السكان في أفغانستان إلى حالة من عدم اليقين أكبر، ووجهت الشكر للمانحين على المساهمات الإنسانية السخية منذ أغسطس 2021، عندما غادرت القوات الدولية أفغانستان بعد وجود استمر عقدين.



وأكدت ديبورا ليونز، أن التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه كابول هو أن نقطة تحول اقتصادية تلوح في الأفق وستشهد إغلاق المزيد من الشركات، زيادة عدد العاطلين عن العمل ووقوع مزيد من الناس في براثن الفقر.



وقالت: "من الضروري ألا نجد أنفسنا بعد ستة أشهر من الآن في الوضع الذي واجهناه قبل ستة أشهر، حيث يواجه ملايين الأفغان شتاء آخر من المجاعة والأداة الوحيدة المتاحة لنا هي المساعدات الإنسانية باهظة الثمن وغير المستدامة".



وشددت المسؤولة الأممية على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الدولية، وتيسير جميع المساعدات الإنمائية وتخفيف القيود المفروضة على المدفوعات الدولية، وتسهيل الوصول إلى احتياطيات العملة الصعبة، والتغلب على نقص السيولة، مؤكدة أن بعثة الأمم المتحدة اتخذت جميع التدابير التي يمكن تصورها لضخ السيولة في الاقتصاد ولتقديم المساعدة إلى أفغانستان.



وأشارت ليونز إلى أنه عندما تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2021، كان لا يزال من السابق لأوانه أن يرد المجتمع الدولي على استيلاء طالبان على السلطة، واليوم أصبح من الواضح أن المساعدة الحقيقية للشعب الأفغاني ستكون شبه مستحيلة دون العمل مع سلطات طالبان بحكم الأمر الواقع.