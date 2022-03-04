إبراهيم عيسى: الوقوف ضد الفن باب التطرف

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الثقافة السياسية المصرية تعيش على فكرة الانتقاص من حالة الفنان، معقبًا: «طول الوقت إخوانا الناصريين كانوا بشكل متهكم مباشر وغير مباشر يجيبوا سيرة الرئيس أنور السادات لما قدم في مسابقة تمثيل السيدة عزيزة أميرة».

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان من محبي التمثيل، وكانت لديه رغبة شديدة في أن يصبح ممثلا، فكان جزء كبير من أدائه في الحياة السياسية تمثيليًا للتواصل مع الجمهور والناس.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان أيضًا من عشاق التمثيل، فكان يذهب إلى السينما مرتين في الأسبوع قبل توليه الرئاسة، لكن بعد توليه أنشأ قاعة عرض خاصة في منزله وكان يشاهد الأفلام المصرية والأمريكية بشكل منتظم، متابعًا: «حتى الرئيس مبارك ظهر ممثلا في واحد من الأفلام المصرية (وداع عند الفجر) في دور ضابط بالقوات الجوية».

وأكد أن «التمثيل والفن لعبا دورا رئيسيا في حياتنا، والانتقاص منهما هدفه ضرب الوجدان»، مضيفًا أنه من حق الجميع إبداء رأيه، وما يهم هو النص وليس الشخص.

وتابع: «فيه آراء عبيطة جدا بيقولها الفنانين وفيه آراء ممتازة جدا بيقولها الفنانين زي ما فيه آراء عبيطة جدا بيقولها جدا بيقولها الصحفيين وآراء ممتازة جدا بيقولها الصحفيين، إيه الفرق يعني؟ هو مطلوب منه إيه الفنان في حياتنا؟ مطلوب إنه يقوم بدور المشخصاتي والمغنواتي بينما نتعامل إحنا معاه طول الوقت بحالة التعالي»، على حد تعبيره.

وأكد أن الوقوف ضد الفن والفنانين هو باب التطرف والجمود والتعصب والفظاظة والعدوان والعنف، ذاكرًا أن مصر البلد الوحيدة التي يعبر فيها الفن عن كل شيء: «إحنا لما بنفرح بنغني، ولما بنحزن بنغني، ولما بيموت لنا حد بنغني»، حسبما عبر.