 وسائل إعلام أوكرانية: دوي 4 انفجارات على الأقل في كييف - بوابة الشروق
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وسائل إعلام أوكرانية: دوي 4 انفجارات على الأقل في كييف

د ب أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 4:46 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 4:46 ص

أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الخميس بسماع دوي أربع انفجارات على الأقل في العاصمة كييف.

ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار مادية.

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