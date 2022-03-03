وسائل إعلام أوكرانية: دوي 4 انفجارات على الأقل في كييف

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم الخميس بسماع دوي أربع انفجارات على الأقل في العاصمة كييف.
ولم ترد على الفور أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار مادية.