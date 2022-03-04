إنشاء خط مباشر بين وزارة الدفاع الأمريكية ونظيرتها الروسية

كشف مسئول أمريكي، الخميس، عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنشأت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع ما أسمته سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد، في المنطقة مع تقدم العملية العسكرية بأوكرانيا.

وأضاف مسئول دفاعي أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الدفاع أنشأت في الآونة الأخيرة خطا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس الجاري بهدف منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد، بحسب تعبيره.

وأتى هذا الإعلان فيما يتواصل الهجوم الروسي لليوم التاسع على التوالي، حيث أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا تسير بحسب الخطة الموضوعة لها.

من جانبه، تحدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي للجلوس معا وإجراء محادثات بينما حث الغرب على تقديم مساعدة عسكرية أقوى لأوكرانيا.