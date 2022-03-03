موريتانيا تتوقع ارتفاع أسعار القمح بسبب العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا

قال المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية انه من المتوقع ارتفاع اسعار القمح بسبب العمليات العسكرية الجارية بين أوكرانيا وروسيا، لأن الدولتين تمثلان نسبة 23% من انتاج القمح، الأمر الذي دفع حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة للعمل على مراقبة الوضع.

واكد الوزير في تصريحات للصحفيين مساء الاربعاء في نواكشوط أن سعر المادة في السوق لم يشهد بعد أي زيادة لأن الكميات الموجودة منها وصلت قبل بدء الحرب.

وأشار إلى أن بعض المحلات التجارية قامت مؤخرا بزيادة أسعار هذه المادة، مما دفعهم إلى إغلاق تلك المحلات والعمل على منع تصدير القمح إلى الخارج وتشديد الرقابة على أسعاره، مبرزا أنه في حال وصول كميات جديدة سيتم تقييم الأسعار مع التجار وستتدخل الدولة كي لا تتأثر الفئات الهشة .

ويستعمل القمح بشكل كبير في موريتانيا وزيادة على استهلاكه في المائدة الغذائية توجه نسبة كبيرة من القمح كعلف للماشية التي تمتلك منها موريتانيا سبعة وعشرين مليون راس من الجمال والابقار والاغنام ويتضاعف الاستهلاك حاليا بسبب الجفاف.