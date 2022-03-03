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العاصمة الروسية تلغي قيودا مرتبطة بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 9:21 ص

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إلغاء تفعيل "رمز الاستجابة السريع"، الذي يوضح التلقيح ضد كورونا أو الإصابات السابقة، فضلا عن رفع القيود المرتبطة بالفيروس في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن هذا التطور يأتي في ظل تحسن الوضع الوبائي في المدينة.

وقال سوبيانين، عبر مدونته: "لقد وقعت على أمر اليوم بالتوقف عن استخدام رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" في موسكو اعتبارا من اليوم الخميس".

وذكر أنه لم تعد هناك قيود على التردد على المطاعم والمسارح والمتاحف والحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والرياضية.


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