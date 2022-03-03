ريو فرديناند يحث أرسنال على اقتناص نجم مانشستر سيتي

حث ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، نادي أرسنال على التعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويعتقد المدافع الأغلى بالعالم سابقًا، أن النجم البرازيلي سيكون البديل المثالي لبيير إيمريك أوباميانج الذي رحل في يناير الماضي صوب نادي برشلونة، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع المدفعجية.

وكان فرديناند قد تحدث إلى وسائل الإعلام عندما حث فريق الجانرز على محاولة التوقيع مع جابرييل جيسوس، ووصف مهاجم مانشستر سيتي بأنه «مثالي» لفريق أرتيتا.

وأوضح النجم الإنجليزي السابق قائلًا: «إذا كنت أرسنال، لكنت سأذهب وأشتري جابرييل جيسوس».

وكان أرسنال مهتمًا بدوزان فلاهوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكنه اختار الانضمام إلى يوفنتوس بدلًا منهم، ويقال إنهم يخططون الآن للحصول على ألكسندر إيزاك أو دومينيك كالفرت لوين.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي كان على استعداد للتخلي عن جيسوس الصيف الماضي إذا وقعوا مع هاري كين، لكن هذه الخطوة لم تتحقق وبقي البرازيلي في مكانه.