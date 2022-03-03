لافروف: أوكرانيا تماطل في المحادثات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوكرانيا تماطل في المحادثات، متابعًا: «المفاوضات تجرى، ولن أتحدث بالتفصيل عن الموضوعات التي تتضمنها المفاوضات، لكن لا بد من منع أية تهديدات من أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية».

وأضاف لافروف، في كلمة له، صباح الخميس، أن التهديدات محددة في الوثيقة المقدمة إلى الجانب الأوكراني، موضحًا أن «عدم رغبة الناتو في عدم ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يزيد سوءًا من الأوضاع».

وأوضح أن مهمة موسكو في أوكرانيا متعلقة بنزع الأسلحة والقضاء على النازية، وعدم السماح بالإبادة الجماعية، والعنف على أراضيها، ومنح فرصة للمواطنين لتقرير مصيرهم.