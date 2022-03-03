السلطات الإسرائيلية توجه تحذيرًا لسكانها المقيمين في بيلاروسيا

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرًا دعت فيه الإسرائيليين المقيمين في بيلاروسيا إلى الابتعاد عن مناطق الحدود الجنوبية.

وقالت في إشعار للإسرائيليين المقيمين في بيلاروسيا، بسحب قناة "روسيا اليوم": "تدعو وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية الإسرائيليين في بيلاروس إلى الامتناع عن الوصول إلى الحدود الجنوبية للبلاد، والاطلاع على احتمالات المرور البري والجوي في المنطقة".

وأضافت: "على الإسرائيليين في بيلاروسيا التسجيل في السفارة الإسرائيلية في مينسك وعلى موقع الخارجية عبر الإنترنت".

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.