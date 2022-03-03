الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء: المشروعات القومية في مصر مدرسة للشركات

قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية في مصر خلال الفترة الأخيرة تعتبر مدرسة للشركات، فهي تُنفذ بأجود المواصفات وفي أقرب وقت ممكن، وهو ما يستلزم من المهندسين في الشركات الحصول على دورات تدريبية في كل ما هو جديد في أساليب الإنشاء أو استقدام معدات حديثة.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن «النهضة التي حصلت في مصر خلال الفترة الأخيرة سمعت ليس في إفريقيا فقط بل في كل دول العالم»، راويًا: «كنا في زيارة للبرتغال ذات مرة، ورئيس اتحاد المقاولين البرتغالي قال لي أنتم دولة عظيمة بمشروعاتها وشركاتها العملاقة، وسنكون سعداء بالتعاون معكم في السوق الإفريقي».

ونوه بأن هناك حاليًا قرابة 22 شركة مصرية في السوق الإفريقي في التخصصات المختلفة، لكن هذا العدد لا يليق بعدد الشركات العملاقة التي في مصر، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة لزيادة عدد الشركات المصرية في إفريقيا.

وأوضح نوعية المشروعات التي نفذها المصريون في إفريقيا، مثل السدود والطرق والكباري، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروعات الطاقة والإسكان، كاشفًا أنه سيذهب إلى كوت ديفوار على رأس وفد يضم حوالي ست شركات مقاولات ونحو ست من مصنعي مواد البناء يوم 13 مارس الجاري، وذلك بدعوة من وزير الإسكان هناك.