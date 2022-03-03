سبوتيفاي تعتزم إغلاق مكاتبها في روسيا بسبب غزو أوكرانيا

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تعتزم شركة "سبوتيفاي" إغلاق مكاتبها في روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع ذلك، فإن خدمات البث الموسيقي سوف تظل متاحة في روسيا "للسماح بتدفق المعلومات العالمية".

وأعلنت الشركة الرائدة، ومقرها ستوكهولم، هذه الخطوة في بيان نقلته وسائل الإعلام بما في ذلك مجلة فارايتي.

وقالت سبوتيفاي، إنه ستتم إزالة جميع المحتويات من وسيلتي الإعلام الحكوميتين الروسيتين "آر تي" وسبوتنك، حيث تتهمهما دول غربية بنشر دعاية حربية ومعلومات كاذبة ويحظرهما الاتحاد الأوروبي منذ الأربعاء.

يشار إلى أن سبوتيفاي هي المنصة الأولى في مجال البث الموسيقي في العالم ويستخدمها حوالى 406 ملايين شخص، من بينهم 180 مليون مشترك.

وبدأت سيوتيفاي عملها في روسيا وأوكرانيا في صيف عام 2020.