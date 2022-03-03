قالت الفنانة شيرين، إنها لديها طقوس وتقاليد في اختيار أعمالها، معقبة: «أحب لما يتعرض عليا عمل يبقى في إيدي ورق»، بحسب تعبيرها.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «كلام الناس»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أنها رفضت الصيف الماضي خمسة أعمال، لكنها حزينة لذلك، متابعة: «عملت كده لأني بخلي بالي شوية زيادة على كرامتي واحترامي لنفسي وبنتي وأسرتي، لأني لو مكنتش أحترم نفسي وأحبها مش هلاقي اللي يحترمني والجمهور اللي يفضل يتفرج على عمل أنا فيه».

وأوضحت أن الأعمال التي رفضتها كان منهم بسبب الأسلوب الذي عرض عليها بها العمل، قائلة: «فيه منهم قال لي أنا مزنوق فيكي جدا.. سبب مش لطيف والطريقة كمان».

وذكرت أنه لا يوجد لديها ما يسمى دور صغير وآخر كبير، مضيفة أنها مم الممكن أن تظهر كضيفة شرف في عمل، مثلما فعلت في فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني من خلال أربعة مشاهد فقط.

ولفتت إلى سعادتها البالغة بتجربة فيلم «مش أنا» مع تامر حسني، متوجهة إلى الفنان برسالة: «إلى الأمام وإن شاء الله من نجاح لنجاح ودايما ناجح وأسرتك بخير وكل اللي بتحبهم».