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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون بجنوب نابلس
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون بجنوب نابلس
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 5:11 م

اقتحم 186 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن عضوات بجماعة "نساء من أجل الهيكل" كن من ضمن المقتحمين.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بشكل شبه يومي في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وتتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

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