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رئيس شعبة المصوغات: سوق الذهب متقلب نسبيا.. ومن الوارد ارتفاع الأسعار مرة أخرى

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 2:07 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 2:07 ص

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة العامة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب مخزون ذو قيمة ثابتة لا تتغير، لكن يزداد الطلب عليه في أوقات الأزمات بصفة كبيرة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.


وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن سوق الذهب متقلب نسبيًا نتيجة لتقلبات الأسعار، منوهًا بأنه من الوارد ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.


وذكر أن معدلات شراء الذهب تتفاوت بين محافظات الصعيد وغيرها، فصعيد مصر به معدلات قوية في شراء الذخب، بالإضافة إلى المنصورة والإسكندرية، مضيفًا أنه لا يمكن الاستغناء عن الذهب واستبداله بالفضة، فشعوب الشرق الأوسط تعشق الذهب.


وتابع: «من أيام الفراعنة وإحنا عندنا مدن للدهب، ولنا باع كبير في اقتناء الدهب وتشكيله.. ده شيء إحنا بنتميز بيه في مصر والشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن المنتجين للمشغولات الذهبية أصبحوا يقدمون منتجات خفيفة الوزن لتناسب جميع الفئات.

 


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