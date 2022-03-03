الخارجية الأردنية تسهل خروج 615 أردنيا من أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن موظفي سفاراتها، قاموا حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 615 مواطنا أردنيا، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة التي تضم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، إنه تم تأمين الطلاب والطالبات وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة.

يذكر أنه قد وصل إلى المملكة 232 مواطنا قادمين من أوكرانيا عبر بودابست وبوخارست ووارسو.