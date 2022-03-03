روسيا: نزعة انتقامية وراء ربط طوكيو عمليتنا في أوكرانيا بسيطرتنا على جزر الكوريل



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنّ ربط طوكيو العملية (العسكرية) في أوكرانيا بدخول جزر الكوريل الجنوبية تحت السيادة الروسية أمر له "نزعة انتقامية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها - مساء الخميس - إنّ المدير العام للإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية اليابانية أجرى خلال جلسات الاستماع البرلمانية في 28 فبراير الماضي، مقارنة مباشرة بين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودخول جزر الكوريل الجنوبية تحت سيادة روسيا.

وأضافت: "(المسؤول الياباني) ترك من بين قوسين حقيقة أن الجزر المذكورة انتقلت إلى بلدنا بما يتفق تماما مع القانون الدولي في أعقاب نتائج الحرب العالمية الثانية، التي تعرضت فيها اليابان لهزيمة ساحقة".

وتابعت: "أود أن أشير إلى المغزى الانتقامي في تصريحات الدبلوماسي الياباني. نرى هذا دليلا على أن بعض القوى في المؤسسة السياسية اليابانية تضع في اعتبارها إمكانية تحقيق مطالبها الإقليمية ضد روسيا... ننصحكم بنسيان هذا الأمر إلى الأبد".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.