وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار لدعم أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي.

وقالت تقارير إعلامية إن قرار مجلس النواب الأمريكي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

كما يعرب القرار يعرب عن الدعم الكامل لسيادة أوكرانيا على أراضيها، ويدعم الاستخدام الكامل للعقوبات لعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

ويحث القرار، الولايات المتحدة وحلفاءها على إيصال المساعدات الدفاعية لأوكرانيا فورا.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.