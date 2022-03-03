الزمالك راحة من التدريبات اليوم عقب الفوز أمام فيوتشر

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، منح اللاعبين راحة اليوم الخميس، بعد الفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادا للقاء الجونة المرتقب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بالفوز اليوم، إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد فيوتشر عند 15 نقطة يحتل بهم المركز السادس.