نائبة وزير خارجية أوكرانيا: روسيا ترتكب أفظع انتهاكات حقوق الإنسان

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إن ملايين الأوكرانيين اضطروا ليصبحوا مشردين أو لاجئين داخليًا بسبب العدوان الروسي، لافتة إلى أنها جربت ألم هجر البيوت عندما غادرت منزلها في جزيرة القرم مع ابنتها.

وأضافت خلال كلمة، ضمن جلسة حقوق الإنسان حول أوكرانيا، مساء الخميس: «أرى دمارًا في مدن وقرى أوكرانيا واستهدافا لمدارس ومستشفيات وبنى تحتية رئيسية.. لم نفعل شيئا لذلك وكل ما نريده هو بناء المستقبل».

وتابعت: «ما يحدث بسبب مجموعة من مجرمي الحرب قرروا أن شعبنا ضعيف وأن العالم لا يأبه ووضعوا أنفسهم فوق القانون الدولي، لكن أوكرانيا تقاوم والتحالف الدولي يزداد قوة كل يوم»، مؤكدة أن القرار الأممي الذي صوتت الدول لصالحه أمس دليل على ذلك.

ونوهت إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا تضطلع بأفظع انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل بشكل منتظم في أعمال ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية، قائلة إن جلسة اليوم من المقرر أن تشهد قرارًا لإنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات الحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نتيجة لحرب روسيا.