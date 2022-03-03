كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم يفكر في الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي، بعد القرارات التي صدرت ضده من فيفا ويويفا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الأوروبي، أصدرا بيانًا مشتركًا، أكدا من خلاله استبعاد المنتخب الروسي وجميع الفرق الروسية من المسابقات التي يرعاها الاتحادين، وذلك بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

ومن جانبه أكد موقع "gol" الروسي، أن الاتحاد يفكر في الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد الحظر الموقع عليهم من الاتحادين الدولي والأوروبي.

وأشارت التقارير إلى أن هناك اجتماعا للاتحاد الروسي خلال أيام، من أجل مناقشة احتمالية الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الروسي أصدر بيانًا أكد من خلاله رفض قرار فيفا ويويفا، مشددًا على أنه سيقدم طعنًا على ذلك القرار الذي يمنعهم من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022.