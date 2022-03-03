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البنتاجون: الرئيس الأوكراني يحتفظ بالسيطرة على قواته المسلحة وقلقون على سلامته

البنتاجون
البنتاجون
أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 11:11 م


قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنّ واشنطن تعتقد أنّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتفظ بالسيطرة على القوات المسلحة في البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسؤول بوزارة الدفاع قوله إنّ زيلينسكي لا يزال يسيطر على قواته، مضيفًا: "بالطبع ما زلنا قلقين بشأن سلامته".

ووفقًا للمتحدث، فإنّ الجيش الأوكراني لا يزال بإمكانه استخدام الطائرات وكذلك استخدام أنظمة الدفاع الجوي.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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