قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية في خاركييف تعرضت لقصف روسي، لافتًا إلى أنها من أقدم الكنائس الأرثوذكسية والمواقع الأثرية في المدينة.

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن الكنيسة ملجأ لسكان خاركييف خلال الحرب، متابعًا: «مكان مقدس ودمرته الحرب، لكن العدو لا يخاف ذلك، الله يمهل ولا يهمل، ولا مفر من الحساب».

وأشار إلى إعادة بناء الكنسية من أجل إخفاء آثار الحرب، معقبًا: «لو دمرتم كل الكنائس لن تدمروا إيماننا بالله، سنعيد كل ما تم تدميره، ونقول لروسيا إنها ستدفع ثمن كل أفعالها بحق أوكرانيا ولن ننسى من قتلوا على يد روسيا».

وتابع: «جئتم لتدمروا مدننا وتقتلوا شعبنا وكل غال على قلوبنا، تقطعون الكهرباء والماء عن المدينين، وتمنعون وصول الأدوية والأغذية، وتدمرون الطرق الخاصة بإخلاء السكان، لا سلاح لم يستخدموه في محاولة تدميرنا، وتدعون الآن أنكم سترسلون المساعدات الإنسانية لكييف؟».