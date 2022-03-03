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بلينكن: البنية التحتية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا ليست أهدافا عسكرية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 10:13 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن البنية التحتية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا ليست أهدافًا عسكرية، محذرا من أنّ الحصيلة المروّعة للضحايا المدنيين الذين سقطوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستواصل الارتفاع.

وشدّد بلينكن - في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - على أنّ البنى التحتية التي دمّرتها الضربات الروسية أماكن يعمل فيها مدنيون وتعيش فيها أسر، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تدرس الوضع عن كثب.

وقال بلينكن، إنّ "التكلفة البشرية للحرب غير المبرّرة والمجّانية التي يشنّها الكرملين مروّعة، هناك مئات إن لم يكن آلاف المدنيين قتلوا وجرحوا"، مضيفا أنّ عدد القتلى والجرحى المدنيين والعواقب الإنسانية لن تنفكّ تزداد سوءاً في الأيام المقبلة.

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