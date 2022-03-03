الحكومة الموريتانية تعرب عن أملها أن تتوصل روسيا وأوكرانيا لحل سلمي يرضي الجميع

أعرب وزير الثقافة الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد الداهي، عن أمله أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق على حل سلمي يرضي الجميع، مشيرا إلى خطورة الانعكاسات السلبية للعملية العسكرية على الجميع بما فيها موريتانيا.

وأكد الوزير الموريتاني، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط، أن كافة الرعايا الموريتانيين في أوكرانيا خارج الخطر، ما عدا شخص واحد فضل البقاء لأسباب خاصة، والدولة الموريتانية هي من تولت تكاليف العملية، متقدمًا بالشكر لوزارة الشؤون الخارجية، التي قامت بالمهمة، وكل الدول الصديقة التي عبرت عن استعدادها للتعاون في هذا الموضوع.